Шоу «Евровидение 2020. Европа зажигает свет» пройдет онлайн 16 мая

Поклонники отмененного конкурса сегодня смогут насладиться шоу «Евровидение 2020. Европа зажигает свет». В эту субботу финал должен был состояться в Роттердаме. Его отменили вместе с другими крупными мероприятиями. Организаторы решили все равно подарить людям волшебство музыки и подготовили онлайн-концерт.

Сегодня, с 22:00 по московскому времени, выступят участники Евровидения-2020 и другие исполнители. Они не будут соревноваться, никто не проиграет и не победит.

Кстати, шоу будет идти два часа, а на каждого музыканта выделят всего-навсего 30 секунд. Конкурс можно посмотреть в прямой трансляции на YouTube, его поставил в свою программу и Первый канал.

На шоу выступит и российская группа Little Big с песней Uno. Кстати, коллектив под началом Ильи Прусикина будет принимать участие в Евровидении в следующем году. В конце мероприятия все участники исполнят песню «Любовь излучает свет». В 1997 году с этим треком выиграла конкурс группа группа Katrina and the Waves.