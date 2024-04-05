Культура 05 апреля 2024, 10:59 Евгений Петросян впервые снялся в кино Юморист Петросян дебютировал в кино в фильме «Манюня: Приключения в Москве» Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

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Юморист Евгений Петросян дебютировал в кино. Он сыграл главную роль в картине «Манюня: Приключения в Москве», которая выйдет на экраны 30 мая. Трейлер фильма вышел на YouTube-канале компании «НМГ Кинопрокат».

Лента станет продолжением истории, знакомой зрителям по ленте «Манюня: Новогодние приключения», которая вышла в декабре 2023 года.

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В центре сюжета — летнее приключение Манюни и ее друзей в Москве 1981 года. Девочка мечтает увидеть выступление своей любимой группы «Земляне», и это становится началом серии удивительных приключений и новых знакомств на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и парках столицы.

Главную роль в картине исполнил юморист Евгений Петросян. Для 78-летнего артиста этот проект в игровом кино стал дебютным.

Недавно Петросян в третий раз стал отцом. Об этом его супруга сообщила 13 марта в соцсетях. Продюсер Александр Толмацкий назвал пару безответственными родителями.