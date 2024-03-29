Культура 29 марта 2024, 11:19 Эрмитаж выставил «Вавилонскую башню» Эрмитаж выставил после реставрации картину «Вавилонская башня» Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Шедевр фламандской живописи XVII века — картину «Вавилонская башня» — выставили после комплексной реставрации в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Почти 80 лет назад Германия передала картину в музей в качестве компенсации за уничтожение в годы войны культурного наследия. В процессе реставрации удалось установить, что авторами полотна являются художник Тобиас Верхахт и еще три его современника.

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«В отличие от остальных Вавилонских башен, известных на сегодняшний день, в данном случае мы имеем дело с картиной, написанной сразу четырьмя художниками. В то время, когда согласно фламандской традиции, подобные картины писались двумя художниками», — уточнила куратор выставки Алиса Мезенцева.

Помимо картины на экспозиции можно будет увидеть предметы, посвященные памятникам древнего Вавилона, строительству самой башни и легендам вокруг нее.

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