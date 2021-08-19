Американский актер Энтони Маки подписал контракт на съемки в четвертой части фильма Marvel «Капитан Америка». Об этом сообщили Nation News.

До этого актер исполнял роль Сокола в фильмах киновселенной Marvel. Теперь он примерит на себя новый образ. Он заключил договор со студией Disney.

Продюсер Кевин Файги и Marvel Studios не раскрывают подробностей сюжета четвертой части приключенческой саги. Сценаристами сериала выступят Малкольм Спеллман, который работал над сюжетом сериала «Сокол и Зимний солдат», и Далан Муссон.

Информации о том, кто займет режиссерское кресло нового фантастического боевика, пока не поступало. Также не называется дата премьеры фильма.

Ранее фантастический фильм «Майор Гром: Чумной доктор» стал самой популярной российской картиной на стриминговой платформе Netflix, а 8 июля и во всем мире. Критик Василий Корецкий рассказал, почему картина настолько популярна у зарубежных зрителей. По его мнению, причина заключается в том, что фильм показал новый взгляд на супергероику.