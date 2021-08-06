Кинокритик рассказал, почему «Майор Гром» так популярен на Netflix

Фантастический фильм «Майор Гром: Чумной доктор» стал самой популярной российской картиной на стриминговой платформе Netflix, а 8 июля и во всем мире. Критик Василий Корецкий рассказал, почему картина настолько популярна у зарубежных зрителей. Об этом сообщили News.ru

По мнению Корецкого, супергеройские фильмы студий Marvel и DC порядком поднадоели иностранному зрителю из-за своей однообразности. Он отметил, что что-то необычное всегда привлекает внимание. Корецкий заявил, что «Майор Гром: Чумной доктор» как раз является новым взглядом на супергероику. Это и стало главным преимуществом фильма. При этом российскому зрителю сюжет картины показался простоватым, передали Nation News.

«Старый пример — „Ночной дозор“ и „Дневной дозор“, которые также стали популярными за границей, и отзывы зрителей и критиков были восторженными. В России их преподносили как технологический прорыв, за рубежом их полюбили за то, что они олдскульные, обшарпанные, скорее аналоговые, а не цифровые», — рассказал Корецкий.

По состоянию на июль 2021 года картину посмотрели зрители из 80 стран мира. Сюжет картины основан на комиксах издательства Bubble. В центре сюжета майор полиции из Санкт-Петербурга, который сражается с Чумным Доктором.