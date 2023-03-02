Культура 02 марта 2023, 04:22 Электронные книги предложили включить в программу «Пушкинской карты» Минцифры предложило включить в «Пушкинскую карту» книги классиков и современников РИА «Новости»

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Минцифры обсуждает с Министерством культуры вопрос включения в программу «Пушкинской карты» электронных книг. Об этом на конференции «Книжные и электронные ресурсы в России» сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев. Цитату привели «Ведомости».

В ассортимент предлагается добавить произведения классиков и современников, которые были бы интересны молодежи.

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«В случае включения книг в программу их ассортимент, доступный для покупки по карте, вероятно, будет модерироваться», ― поделился подробностями Григорьев.

Представитель Минкультуры подтвердил, что сейчас ведется проработка инициативы. Ведомство изучает предложение и формирует свою позицию.

«Пушкинскую карту» запустили в сентябре 2021 года. Она предназначена для популяризации культурных мероприятий среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет.

Ранее государственные музеи, театры и дома культуры Московской области представили афишу мероприятий на март для участников программы «Пушкинская карта».