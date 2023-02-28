Подмосковье 28 февраля 2023, 14:18 Весеннюю афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта» опубликовали в Подмосковье

Читать 360tv в

Государственные музеи, театры и дома культуры Московской области представили афишу мероприятий на март для участников программы «Пушкинская карта». В Министерстве культуры и туризма рассказали, какие события будут доступны владельцам пластика.

Музей-заповедник «Мелихово» 4 и 11 марта приглашает принять участие в литературной игре-расследовании «Писатель состоит из…», а 5 марта на сцене Дворца культуры «Родина» в Химках представят спектакль «Метель». В серпуховском ДК «Россия» 7 марта пройдет национальное шоу «Кострома», в этот же день в Доме культуры «Вперед» в Долгопрудном состоится концерт «Великая любовь», а коломенский Дворец культуры «Тепловозостроитель» ждет гостей на балет «Спящая красавица».

Реклама

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 8 марта открывается выставка «Она». К Международному женскому дню особую музыкальную программу «Вариации на тему любви» готовит музей-заповедник «Мелихово».

Реклама

Московский областной государственный театр кукол 8 марта покажет постановку «Человек в футляре». На сцене Московского Губернского театра 9 и 16 марта представят балет «Жизель».

Тематическая экскурсия «Путешествие с фотографом» пройдет 5 марта в Серпуховском историко-художественном музее, а в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» 11 марта состоится увлекательная лекция «Рубенс — универсальный гений фламандского барокко». В этот же день в Доме офицеров в Краснознаменске состоится концерт театра танца «Казаки России».

С 1 по 14 марта можно будет посетить необычную выставку «Бусинка к бусинке» в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике, а 12 марта стать зрителем одного из самых ярких музыкальных спектаклей сезона — «Джаз-комедии» в исполнении артистов Московского Губернского театра.

По «Пушкинской карте» также доступны билеты на особенный вечер поэзии Литвиновича «Ты море, мама» в Культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде и на концерт Виктора Зинчука «От классики до рока» в музее-заповеднике Чайковского в Клину.

Поклонников классики Дворец культуры в Жуковском 12 марта ждет на концерт «Ступени мастерства», а Московский областной театр драмы и комедии в Ногинске — на спектакль «Любовь на лестничной клетке».

Весь март для участников программы «Пушкинская карта» доступны экскурсии «Усадьба Захарово — колыбель поэта» в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина, «Путешествие в XIX век» в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» Тютчева, «По пути танка-легенды» в музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34». Интерактивная программа «Погружение 2» пройдет в музейном комплексе «Зоя» (деревня Петрищево).

Выставка «Дивный сад» (в музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных») и экспозиция к 80-летию Сергиево-Посадского отделения Союза художников России также доступны для владельцев «Пушкинских карт».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Сейчас там можно найти много мероприятий к 8 Марта, включая необычные.