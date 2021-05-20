Экс-помощница Мэнсона заявила, что он лишал ее сна и заставлял нюхать кокаин

Бывшая помощница Мэрилина Мэнсона Эшли Уолтерс подала иск против рокера. Она обвиняет Мэнсона в сексуальном насилии, побоях и домогательствах, сообщил TMZ.

По словам Уолтерс, у Мэнсона случались приступы гнева, вызванные употреблением наркотиков.

Тогда он бросал в помощницу посуду, угрожал покончить с собой, а один раз сильно толкнул ее в стену. Также он приходил в ярость, когда дома было выше 18 градусов.

Уолтерс рассказала, что впервые встретилась с музыкантом в мае 2010 года. Она пришла к нему домой, чтобы обсудить «потенциальное творческое сотрудничество». Рокер тут же стал делать ее «провокационные» фото, сообщило издание USA Today.

А после фотосессии толкнул девушку на кровать и попытался поцеловать в губы. Потом он сунул ее руку к себе в нижнее белье, но Уолтерс вновь отстранилась.

Впоследствии, когда она стала помощницей Мэнсона, музыкант, как сказано в иске, регулярно хотел, чтобы она доставляла удовольствие его друзьям, как они того пожелают.

Однажды рокер заставил помощницу снимать его в течение 12 часов, не сходя со стула. Чтобы заставить ее бодрствовать, он дал ей кокаин.

Также несколько раз Мэнсон заставлял свою помощницу не спать в течение двух суток подряд, рассказала Уолтерс. Адвокаты Мэнсона отвергли подобное поведение музыканта.

До этого несколько актрис подали иски к Мэнсону, обвинив его в жестоком обращении и сексуальном насилии.