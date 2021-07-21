Эйфман даст юбилейный гала-концерт

Худрук Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман к честь своего юбилея проведет гала-концерт и гастроли. Об этом сообщила газета «Известия».

Артисту исполняется 75 лет.

22 июля в Александринском театре будут показаны фрагменты лучших постановок театра и балета «Мусагет» от учеников Академии танца.

Потом пройдут выступления в Москве в Большом театре. Там сыграют «Страсти по Мольеру» и «Анну Каренину».

Гастроли окончатся 1 августа гала-концертом, на котором продемонстрируют разнообразие всех пластических, технических и артистических возможностей артистов.

Ранее актер Вин Дизель заявил о намерении поставить мюзикл по мотивам кинофраншизы «Форсаж». Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе оценил эту идею. Но сказал, что сам бы ставить такое не стал.

«Ну и хорошо, Господи, прекрасно. Если это красиво будет и музыкально, почему нет», — прокомментировал Цискаридзе план Вина Дизеля.

На вопрос, взялся ли бы он сам за мюзикл о полицейских под прикрытием и стритрейсерах, Цискаридзе ответил отрицательно. Он отметил, что проект не похож на то, чем он занимается обычно.