Цискаридзе прокомментировал идею Вина Дизеля поставить мюзикл «Форсаж»

Актер Вин Дизель заявил о намерении поставить мюзикл по мотивам кинофраншизы «Форсаж». Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе в разговоре с News.ru оценил эту идею. Но сказал, что сам бы ставить такое не стал.

«Ну и хорошо, Господи, прекрасно. Если это красиво будет и музыкально, почему нет», — прокомментировал Цискаридзе план Вина Дизеля.

На вопрос, взялся ли бы он сам за мюзикл о полицейских под прикрытием и стритрейсерах, Цискаридзе ответил отрицательно. Он отметил, что проект не похож на то, чем он занимается обычно.