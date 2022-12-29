Культура 29 декабря 2022, 21:39 «Его музыка связала поколения». Путин выразил соболезнования родным композитора Артемьева Президент Путин выразил соболезнования родным скончавшегося композитора Артемьева РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье советского композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося 29 декабря на 86-м году жизни. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Эдуарда Николаевича Артемьева. Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи», — отметил российский лидер.

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Артемьева называли гением своей эпохи. Он создал музыку к картинам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова. Зрители помнят культовые мелодии из «Сталкера», «Соляриса». Его баллады исполняли Валерий Леонтьев, Роксана Бабаян, Жанна Рождественская.

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Соболезнования в связи со смертью Артемьева также выразили премьер Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Режиссер Карен Шахназаров назвал уход композитора шокирующей новостью.