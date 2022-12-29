29 декабря 2022, 21:39
«Его музыка связала поколения». Путин выразил соболезнования родным композитора Артемьева
Президент Путин выразил соболезнования родным скончавшегося композитора Артемьева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье советского композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося 29 декабря на 86-м году жизни. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Эдуарда Николаевича Артемьева. Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи», — отметил российский лидер.
Реклама
Артемьева называли гением своей эпохи. Он создал музыку к картинам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова. Зрители помнят культовые мелодии из «Сталкера», «Соляриса». Его баллады исполняли Валерий Леонтьев, Роксана Бабаян, Жанна Рождественская.
Реклама
Соболезнования в связи со смертью Артемьева также выразили премьер Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Режиссер Карен Шахназаров назвал уход композитора шокирующей новостью.
Владимир Путин
Реклама
Реклама