Эксклюзив 29 декабря 2022, 17:29 «Шокирующая новость». Карен Шахназаров назвал огромной утратой смерть Эдуарда Артемьева Режиссер Шахназаров назвал смерть композитора Артемьева огромной потерей для киноискусства РИА «Новости»

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Российское кино понесло невосполнимую потерю из-за смерти композитора Эдуарда Артемьева, рассказал «360» режиссер Карен Шахназаров. Он выразил соболезнования супруге и семье народного артиста России и признался, что эта новость шокировала его.

«Шокирующая новость для меня. Про Эдуарда…для меня он Леша, в крещении он был Леша, мы всегда его звали Артемьев. Хорошее про него можно говорить бесконечно, потому что это был во всех смыслах изумительный, удивительный и невероятно талантливый человек, невероятно доброжелательный», — рассказал Шахназаров.

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Режиссер добавил, что Эдуард Артемьев был абсолютно безупречен с человеческой точки зрения, поэтому его смерть стала огромной потерей для российской культуры. По словам Шахназарова, музыка композитора будет жить очень долго в фильмах, к которым он ее писал.

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«Для меня большая честь, что я оказался в числе тех, кто имел счастье дважды с ним работать. Он написал музыку к фильму „Курьер“ и „Городу Зеро“. Я искренне приношу соболезнования его замечательной супруге, семье и всем поклонникам кино, потому что это действительно огромная потеря для нашего киноискусства», — отметил Карен Шахназаров.

Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет 29 декабря. Незадолго до этого его госпитализировали в столичную больницу с коронавирусом.