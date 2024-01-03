Культура 03 января 2024, 23:52 Джордж Мартин не исключил выхода мультфильмов по «Игре престолов» Джордж Мартин рассказал о трех анимационных проектах по «Игре престолов» РИА «Новости»

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Есть три анимационных проекта по миру «Песни льда и пламени». Пока они не одобрены, но вскоре это может случиться, написал писатель Джордж Мартин в своем блоге.

По словам фантаста, эти проекты создали совместно со студией HBO. Они находятся на стадии разработки и в производство не запущены. Однако скоро планы могут измениться.

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Особенно это касается истории исследователя Морского Змея — Корлиса Велариона, который отправляется в плавание по Эссосу. Вероятнее всего, эта часть станет приквелом сериала «Дом Дракона».

Съемки киноверсии, по мнению Мартина, были бы очень дорогими, так как большая часть сюжета связана с морскими приключениями.

«Бюджетные ограничения, скорее всего, сделали бы живую версию непомерно дорогой, ведь половина сериала происходит в море, и каждую неделю нужно создавать разные порты. <…> Там целый мир. И у нас гораздо больше шансов показать все это с помощью анимации», — отметил писатель.

И июне Джордж Мартин сообщил о временной простановке сотрудничества с компанией HBO. Из-за этого киностудия потеряла право на консультации с писателем по поводу второго сезона сериала «Дом дракона».