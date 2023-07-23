Интересное 23 июля 2023, 22:02 Джордж Мартин прекратил работу с HBO Писатель Джордж Мартин остановил работу с HBO из-за забастовки сценаристов Голливуда Википедия

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Американский писатель Джордж Мартин временно перестал сотрудничать с HBO. Об этом он написал в своем личном блоге, отметив, что контракт истек еще первого июня.

Теперь холдинг не сможет консультироваться с Мартином по поводу второго сезона «Дома дракона» и других произведений по вселенной.

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По словам Мартина, он решил не продлевать сделку с HBO из-за забастовки Гильдии сценаристов в США, которая началась на прошлой неделе. В профсоюзе продюсер состоит с 1986 года.

Также Джорджа Мартин напомнил о театральной постановке «Железный трон», которую не коснулись идущие сейчас протесты. Кроме того, писатель продолжает работать над книгой цикла «Ветра зимы».

Ранее писатель рассказал об еще одном приквеле «Игры престолов». Его назовут «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь». Первый сезон будет состоять из шести эпизодов.