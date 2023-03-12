Культура 12 марта 2023, 02:54 Джаред Лето и Том Хэнкс получили антипремию «Золотая малина» Актер Джаред Лето получил антипремию «Золотая малина» за главную роль в фильме «Морбиус» Кинопоиск

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Организаторы антипремии «Золотая малина» огласили лауреатов этого года. Статуэтки получили Джаред Лето, Том Хэнкс и фильм о Мэрилин Монро «Блондинка».

Награду «за сомнительные достижения в кинематографе» придумал публицист Джон Уилсон в 1981 году. Традиционно ее лауреатов объявляют накануне вручения «Оскара».

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В этом году антипремии удостоился Джаред Лето за главную роль в фильме «Морбиус». За второстепенную роль «малину» получил Том Хэнкс.

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Больше всего номинаций — в восьми категориях — у фильма «Блондинка». В итоге он победил в двух из них — «Худшая картина» и «Худший сценарий». Вместе с тем, сыгравшую в этом фильме роль Мэрилин Монро Ану де Армас номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль.

В категории «Худший сиквел, ремейк или пародия» «Золотую малину» получила лента «Пиноккио» Роберта Земекиса, снятая для Disney.

Худшим режиссером стал музыкант Колсон Бэйкер за фильм «Доброго траура». Он сам написал сценарий и исполнил главную роль. По количеству номинаций на «малину» эта картина заняла второе место.