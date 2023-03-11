Культура 11 марта 2023, 22:02 Мелковатые номинанты и камбэк десятилетия. Кто заберет заветную статуэтку «Оскар» Кинокритик Григорьев: актеру Фрейзеру нужно дать отдельный «Оскар» за камбэк десятилетия Pxhere

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Любители фильмов в ожидании одного из самых эффектных событий киноиндустрии — церемонии вручения премии «Оскар». В этом году гости не увидят красную ковровую дорожку, а на мероприятии будет действовать специальная кризисная команда. Что подготовили организаторы мероприятия и кто же удостоится заветных статуэток — в материале «360».

В это воскресенье, 12 марта, состоится самое долгожданное событие в мире киноиндустрии — «Оскар-2023». В этом году церемония вручения премии станет юбилейной — 95-й. Организаторы не стали приглашать в качестве ведущего американского актера Криса Рока, который в прошлом году попал под горячую руку коллеги Уилла Смита. Тогда звезда фильма «Плохие парни» дал пощечину Року за нелестное высказывание о его жене Джаде Пинкетт-Смит. Из-за этого случая на юбилейной церемонии будет работать специальная кризисная команда, которая проследит за мероприятием.

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Ведущим в этот раз станет американский комик Джимми Киммел. Это будет третья его церемония в этом амплуа. К слову, на мероприятии впервые с 1961 года ковровая дорожка не будет красной. Организаторы решили выбрать оттенок шампанского. Они объяснили это тем, что хотели сделать мероприятие вечерним. Им показалось странным, что гости приезжают в элегантных нарядах днем.

«Я думаю, что решение сделать ковровую дорожку цвета шампанского показывает, насколько мы уверены в том, что на премии не прольется кровь», — процитировал Киммела портал AP News.

Номинации

Лучшим фильмом прошлого года стала драма Apple TV+ «CODA: Ребенок глухих родителей». В этом году шансы стать победителем есть у картины «Все везде и сразу» — лидера по количеству номинаций в 2023 году. Фильм-рекордсмен студии A24 заявили в 11 категориях. По девять номинаций у фильмов «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина». Далее по списку «Фабельманы» Стивена Спилберга — восемь упоминаний, среди которых дважды в номинации «Лучший актер второго плана».

За статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» поборются Колин Фаррелл за игру в фильме «Банши Инишерина», Остин Батлер — за роль в «Элвисе», Брендан Фрейзер — за работу в «Ките», Пол Мескал — в «Солнце моем» и Билл Найи в картине «Жить».

В битве за лучшую женскую роль сойдутся Кейт Бланшетт, сыгравшая в фильме «Тар», Андреа Райзборо — в ленте «Ради Лесли», Мишель Уильямс — в картине «Фабельманы», Мишель Йео — во «Все везде и сразу» и Ана де Армас за роль секс-символа Мэрилин Монро в фильме «Блондинка». К слову, его уже признали худшим на антипремии «Золотая малина».

Кадр из фильма «Блондинка»

Кинематограф должен быть прекрасным и чистым

Премия из года в год становится все более странной, считает радиоведущий и кинокритик Роман Григорьев. По его мнению, даже любимчик аналитиков фильм «Все везде и сразу» — не самый удачный кандидат для «Оскара».

«Это хороший такой прокатный фильм, но в нем ничего примечательного я не нахожу», — рассказал он «360».

В целом на юбилейном мероприятии номинанты достаточно слабые, заявил кинокритик. Дело не в охватах и прокате. На этот раз картины вряд ли оставят какой-то серьезный след в кинематографе.

«Мелковатые для „Оскара“ фильмы. <…> Здесь бы я отметил только „Банши Инишерина“ за то, что он обращается в большей степени к зрителю думающему и чувствующему, чем к жрущему попкорн и пьющему колу перед экраном. Одно дело „Аватар. Путь воды“ — это как бы „жвачка“ такая, где Джеймс Кэмерон ничего нового не сказал. Ну вернулся к популярному фильму к своему же, но нового в этот раз ничего не сделал. А вот из предложенного списка „Банши Инишерина“ кажется наиболее примечательным. Все-таки кинематограф должен нести в себе что-то прекрасное и чистое», — сказал киножурналист.

Он отметил удачное перевоплощение актера Брендана Фрейзера в фильме «Кит». По его мнению, артист поступил очень смело, показав свое тело не в лучшей форме.

Это как камбэк — хорошо. Вот, наверно, из мужских ролей более-менее я бы отметил Фрейзера. <…> Я предлагаю Брендану Фрейзеру назначить новую премию «Оскар». Можете прямо написать, что кинокритик сошел с ума и хочет для Фрейзера передать личного «Оскара» за камбэк десятилетия. Потому что так вернуться не умеет никто. Он — мужик. Роман Григорьев кинокритик

Брендан Фрейзер в фильме «Кит» / Публичное достояние

Григорьев высказался по поводу фильма «Блондинка» с Аной де Армас. Кинокритик призвал оставить Норму Джин (Мерилин Монро — прим. ред.) в покое. Он считает, что бесконечные фильмы с ней — это просто коммерческое использование популярного образа. Среди номинанток на лучшую женскую роль собеседник «360» не увидел достойных кандидатов. В целом он назвал церемонию не самым интересным событием в мире кино.

«Это локальная Американская киноакадемия. Мне кажется, премия „Оскар“ уже сама по себе не настолько интересна, как те же Канны или Венеция, где бывают какие-то кинопрорывы, фильмы-откровения», — заключил он.

Фаворит года и всей церемонии

Киноэксперт и кинокритик Евгений Попов выделил несколько главных лент этой церемонии. Он отметил, что один из главных фильмов года — «Все везде и сразу». Он же является абсолютным фаворитом в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

«То есть если выбирать один какой-то фильм, то это будет „Все везде и сразу“. Потому что это просто невероятно оригинальный фильм. Давно в Голливуде не было настолько оригинального самобытного фильма, который, к тому же, собрал отличные деньги по всему миру. <…> Фильм очень нравится и критикам, и зрителям. И даже букмекеры оценивают его как главный фильм „оскаровской“ гонки», — рассказал он «360».

Вторым по популярности кинокритик выделил «Банши Инишерина». Попов отметил хороший сюжет картины. Однако он немного уступает фавориту.

(Режиссера «Банши Инишерина» — прим. ред.) Мартина Макдону в целом очень любят на «Оскаре», на «Золотом глобусе». Шанс есть. И фильм тоже очень стильный. Но он чуть-чуть проигрывает именно в оригинальности. Евгений Попов киноэксперт и кинокритик

Кадр из фильма «Тар»

По женской номинации за лучшую роль все более-менее очевидно, считает кинокритик. Он назвал Кейт Бланшет, сыгравшую в фильме «Тар», лидером среди остальных претенденток.

«Что касается мужской роли, то, наверно, многие ставят на Брендана Фрейзера и фильм „Кит“. Это тот фильм, который, по сути, весь лежит на плечах Брендана Фрейзера. Или ставят на Колина Фаррелла в фильме „Банши Инишерина“. Это два таких явных фаворита. То есть в этом году все довольно явно», — пояснил он.

Можно ожидать, что за лучшие эффекты или за монтаж звука наградят «Аватар. Путь воды» или «Топ Ган: Мэверик», отметил эксперт. По его мнению, у них нет шансов взять главы призы церемонии. Собеседник добавил — обладателем статуэтки в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», скорее всего, станет картина «На Западном фронте без перемен».