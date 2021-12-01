Друг Градского рассказал, что привело к смерти музыканта

Журналист и друг Александра Градского Андрей Караулов заявил, что, по его мнению, «Голос» добил больного музыканта. Тот даже в очень плохом самочувствии не прерывал съемки в проекте.

Роковой ошибкой Александра Градского, частично приведшей к смерти, было то, что он согласился продолжить наставничество в «Голосе» в десятом сезоне. Такое заявление сделал на своем YouTube-канале журналист Андрей Караулов, друг музыканта.

По его словам, после перенесенного COVID-19 Градскому стало тяжело двигаться. К тому же он неудачно упал и перенес множественный перелом ноги. Встать артист так и не смог, но даже с путаной речью и совсем плохим самочувствием он не позволял вызывать врачей. И только когда Александр Борисович впал в беспамятство, ему вызвала скорую сиделка.

«„Голос“ — проект, который дал ему все, а в итоге забрал у него жизнь. В последнем „Голосе“ Саша не мог обидеть Костю Эрнста», — сказал Караулов.

Прощание с музыкантом и певцом Александром Градским началось в театре «Градский Холл» в Москве. «360» ведет прямую трансляцию.