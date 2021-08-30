Древнее захоронение обнаружили археологи в Югре

Участники Югорской археологической экспедиции обнаружили обнаружили захоронение XVII века. Также они нашли предметы быта древних жителей Нижнего Приобья. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

Специалисты нашли керамическое сопло, а также несколько капель метала и фрагменты бронзовой подвески. Вероятно, все это принадлежит литейной мастерской начала II тысячелетия до нашей эры.

«Древние жители Нижнего Приобья не имели собственных рудных источников и использовали привозной металл. Тем не менее, как мы видим, „северяне“ довольно умело обращались с металлом и успешно перенимали технологические новации», — рассказал руководитель экспедиции Сергей Кокшаров.

Также археологам удалось обнаружить древнее захоронение. Из могилы достали 34 стеклянные бусины желтого и бирюзового цвета. Захоронение может относиться к тому времени, когда Сибирь была присоединена к Московскому княжеству.

Ранее археологи обнаружили останки земледельцев в Чили, которые захоронили около трех тысяч лет назад. Больше всего ученых поразили глубокие раны на черепах, которые говорят о жестоком насилии во времена неолита в Новом Свете.