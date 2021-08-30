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    30 августа 2021, 18:56

    Древнее захоронение обнаружили археологи в Югре

    Арина Бобкова

    Участники Югорской археологической экспедиции обнаружили обнаружили захоронение XVII века. Также они нашли предметы быта древних жителей Нижнего Приобья. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

    Древнее захоронение обнаружили археологи в Югре

    Специалисты нашли керамическое сопло, а также несколько капель метала и фрагменты бронзовой подвески. Вероятно, все это принадлежит литейной мастерской начала II тысячелетия до нашей эры.

    «Древние жители Нижнего Приобья не имели собственных рудных источников и использовали привозной металл. Тем не менее, как мы видим, „северяне“ довольно умело обращались с металлом и успешно перенимали технологические новации», — рассказал руководитель экспедиции Сергей Кокшаров.

    Также археологам удалось обнаружить древнее захоронение. Из могилы достали 34 стеклянные бусины желтого и бирюзового цвета. Захоронение может относиться к тому времени, когда Сибирь была присоединена к Московскому княжеству.

    Ранее археологи обнаружили останки земледельцев в Чили, которые захоронили около трех тысяч лет назад. Больше всего ученых поразили глубокие раны на черепах, которые говорят о жестоком насилии во времена неолита в Новом Свете.