Археологи обнаружили следы неолитических побоищ в Чили

В результате археологических раскопок в Чиил были обнаружены останки земледельцев, похороненных около трех тысяч лет назад. Больше всего ученых поразили глубокие раны на черепах, которые говорят о жестоком насилии во времена неолита в Новом Свете. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на статью в Journal of Anthropological Archaeology.

Отмечено, что скелетам удалось хорошо сохраниться благодаря засушливой пустыне Атакама. На некоторых из них до сих пор можно отыскать волосы и мягкие ткани. На них также выявлены глубокие травмы. Археологи отмечают, что 50% ран нанесены булавами, деревянными палками, дубинками и метательными снарядами.

Причины таких побоищ могут быть самыми разными. Авторы исследования выделяют, в первую очередь, социальные и экологические проблемы, а также постоянный дефицит ресурсов в засушливом месте.

«Эти факторы могли спровоцировать конкуренцию, создавать дополнительную напряженность и порождать жестокие конфликты между конкурирующими соседними социальными группами в долине Азапа», — говорится в статье.

Появление первых элит и социального неравенства в неолитической культуре Нового Света провоцировало появление межличностного и межгруппового насилия, связанного с защитой ресурсов.