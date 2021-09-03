Драма «Власть пса» выйдет в кино и на Netflix

Драма «Власть пса» покажут в кино и на Netflix. Главную роль в фильме сыграл Бенедикт Камбербэтч. Об этом сообщило ИА Nation News.

Кино вошло в список премьер Венецианского кинофестиваля. Режиссером фильма стала Джейн Кэмпион. Главные роли сыграли Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст. Фильм снят на основе романа Томаса Сэвиджа.

По сюжету, один из главных героев женится. Его брат пытается помешать свадьбе и ради этого начинает манипулировать сыном женщины.

Съемки фильма проходили в Новой Зеландии. Премьера состоится 1 декабря. Новинку покажут не только в кино, но и на Netflix.

Ранее кинокомпания Sony показала поклонникам «Венома» свежие кадры из второй части фильма. Кроме основных героев там запечатлена героиня Наоми Харрис по прозвищу Визг.

По сюжету фильма главный герой в исполнении Тома Харди попытается вернуть себе статус успешного журналиста. Однако на его пути встанет угроза в виде маньяка Клетуса Кэссиди, которого сыграл Вуди Харрельсон. Преступник сбегает из психиатрической больницы и наводит хаос на улицах города. Противостоять ему может только супергерой Веном.