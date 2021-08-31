Появились свежие кадры из фильма «Веном 2»

Кинокомпания Sony показала поклонникам «Венома» свежие кадры из второй части фильма. Кроме основных героев там запечатлена героиня Наоми Харрис по прозвищу Визг. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт Kinoafisha.

По сюжету фильма главный герой в исполнении Тома Харди попытается вернуть себе статус успешного журналиста. Однако на его пути встанет угроза в виде маньяка Клетуса Кэссиди, которого сыграл Вуди Харрельсон. Преступник сбегает из психиатрической больницы и наводит хаос на улицах города. Противостоять ему может только супергерой Веном.

Режиссером кинокартины выступил Энди Серкис. В актерском составе Мишель Уильямс, Стивен Грэм, Рейд Скотт и Шон Делани. Сценарий фильма принадлежит Келли Марсел. Увидеть премьеру российские зрители смогут уже 14 октября.