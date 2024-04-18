Культура 18 апреля 2024, 14:59 Донецкий художественный музей получил современное оборудование для детского центра Московские музеи передали книги и оборудование детскому центру в ДНР Пресс-служба Министерства культуры РФ

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Пушкинский и Политехнический музеи Москвы передали в Донецкому республиканскому художественному музею современное оборудование и материалы для детского центра. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

Благодаря аппаратуре и книгам из детского центра «Мусейон» донецкий музей открыл пространство для детей и подростков, интересующихся искусством.

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«Они помогут ребятам продолжить знакомиться с коллекцией Пушкинского музея, памятниками культуры через репродукции и видеоролики», — отметили в пресс-службе.

Музейные работники из Москвы поучаствовали в открытии центра и провели для юных посетителей мастер-классы. Они также передали коллегам репродукции картин для украшения музейного пространства.

Ранее Музей Победы на Поклонной горе в Москве отправил двум школам Донецка оборудование для организации выставки, посвященной героям СВО. Сотрудники Донецкого республиканского краеведческого музея поделились с школьниками знаниями о том, как правильно оформлять экспозицию.