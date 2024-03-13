Культура 13 марта 2024, 12:03 Документальный фильм о малой родине Камилы Валиевой и Shaman’а покажут в 26 странах мира RT покажет фильм «Спасибо, родная!» в 26 странах на 13 языках РИА «Новости»

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Выдающиеся деятели культуры, спорта и науки снялись в документальном фильме телеканала RT и дирекции выставки достижений «Россия» о малой родине. Ленту «Спасибо, родная!» перевели на 12 иностранных языков и покажут в 26 странах.

Картину сняли Дмитрий Хрусталев и Екатерина Кожакина. Космонавт и Герой России Сергей Кудь-Сверчков, летчик-испытатель и Герой России Олег Мутовин, пианист Денис Мацуев, фигуристка Камила Валиева, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Shaman (Ярослав Дронов) и другие на несколько дней вернулись в регионы, где родились и выросли. Они поделились воспоминаниями и оценили, как изменился родной край за последние годы.

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Премьера фильма «Спасибо, родная!» состоялась 8 декабря на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Его посмотрели 1500 человек. К ним присоединятся зрители за рубежом — картину перевели на 12 иностранных языков и покажут в 26 странах мира. В их числе Замбия, Буркина-Фасо, Куба, Турция, Танзания и Болгария. Сеансы пройдут в представительствах Россотрудничества, на национальных телеканалах и в соцсетях.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в ноябре 2023 года. Она продлится до 8 июля.