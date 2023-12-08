Культура 08 декабря 2023, 21:26 Документальный фильм «Спасибо, Родная!» представили на выставке «Россия» Документальный фильм «Спасибо, Родная» о развитии России представили на ВДНХ RT

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Международная выставка-форум «Россия» стала премьерной площадкой для документального фильма «Спасибо, Родная!». Авторы картины показали, как изменилась страна глазами известных людей, которых привезли в их родные регионы на несколько недель.

Над фильмом работали автор телеканала RTD Дмитрий Хрусталев и режиссер Екатерина Кожакина. Каждый герой картины в ходе съемок дал свой ответ на вопрос: «С чего начинается Родина?».

Пианист Денис Мацуев увидел, как преобразился его родной Иркутск, гроссмейстер Сергей Карякин съездил в Симферополь, а фигуристка Камила Валиева — в Казань.

Телеканал «360»

Автор фильма Дмитрий Хрусталев рассказал, что первой точкой съемок стал космодром «Восточный», куда группа приехала вместе с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым.

«Еще перед написанием сценария мы задумались, как впихнуть нашу необъятную страну в 55 минут. Сначала мы разделили Россию на блоки: Центр, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, а пото стали думать о спикерах. Придумали такой ход, что известный человек через любовь к своему родному региону показывает, насколько страна у нас динамично развивается и меняется», — поделился он.

Приехавший на премьеру картины пранкер Вован (Владимир Кузнецов) отметил, что сама идея посвятить фильма о том, как меняется страна глазами известных людей — ему очень нравится.

Телеканал «360»

Он подчеркнул, что пока картины не видел, но в том, что RT снимает качественный продукт он уверен, так как сам принимал участие в подобной работе.

«Мы принимали участие в проекте RT по съемке документальных фильмов и даже проехали по регионам с ними. Мы видели полные залы. Людям нравится. Мы в их числе», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что для него Родина, пранкер отметил, что прежде всего это его семья, родные и близкие люди.

«Мне кажется, что каждый человек так мыслит», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что интерес простых людей к России сейчас велик, как никогда. Об этом свидетельствует огромное число людей, которые приезжают на ВДНХ, чтобы посетить выставку-форум.

«Люди идут толпами. Концерты, которые регионы показывают и группы, которые представляют регионы на большой сцене — это здорово. Спасибо за то, что нам дали возможность жить в прекрасной стране», — подытожил Кузнецов.

Телеканал «360»

Театральный режиссер Константин Богомолов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что патриотизм и любовь к своей стране у каждого человека проявляется по разному.

«Для меня это жить дома, а дом — это страна. И прилагать максимум сил, чтобы в этом доме всем было хорошо. Чтобы этот дом процветал, был лучшим из лучших», — заявил он.

После премьерного показа фильма «Спасибо, родная!» зрители смогут пообщаться с авторами и героями ленты. Также в ходе мероприятия RT объявит о запуске онлайн-кинотеатра документального кино artel. doc.