    23 декабря 2019, 11:31

    Дочь Захарова оценила последний спектакль отца «Капкан»

    Ольга Ситникова

    Художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров хотел поставить спектакль «Капкан» в конце 2019 года. Осенью он ушел из жизни, поэтому доработку постановки взяла на себя его дочь Александра. Об этом сообщила газета «Известия».

    По информации сайта телеканала «Звезда», директор Ленкома Марк Варшавер после смерти Марка Захарова обратился к Александре с предложением заняться выпуском спектакля. В этом деле ей помог советский и российский актер Игорь Фокин.

    «Самым сложным было открыть и заглянуть в портфель отца, в котором лежала пьеса. Спектакль у Марка Анатольевича был не просто расписан, а даже разрисован, раскадрован. Он очень хорошо рисовал. Когда-то зарабатывал карикатурами и короткими рассказами. В портфеле я нашла много маленьких рисунков. Попыталась понять, сообразить, что и как он видел», — пояснила Захарова.

    Она также отметила, что ее отец потратил много времени на работа над «Капканом». Лишь в июне 2019 года спектакль собрали в черновом варианте.

    Перед ней стояла непростая задача, ведь ранее она не брала на себя обязанности режиссера.

    Премьера спектакля «Капкан» прошла 2 декабря.

    Ранее Московскому театру «Ленком» присвоили имя режиссера Марка Захарова. Он работал в театре с 1973 года.