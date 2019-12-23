Дочь Захарова оценила последний спектакль отца «Капкан»

По информации сайта телеканала «Звезда», директор Ленкома Марк Варшавер после смерти Марка Захарова обратился к Александре с предложением заняться выпуском спектакля. В этом деле ей помог советский и российский актер Игорь Фокин.

«Самым сложным было открыть и заглянуть в портфель отца, в котором лежала пьеса. Спектакль у Марка Анатольевича был не просто расписан, а даже разрисован, раскадрован. Он очень хорошо рисовал. Когда-то зарабатывал карикатурами и короткими рассказами. В портфеле я нашла много маленьких рисунков. Попыталась понять, сообразить, что и как он видел», — пояснила Захарова.

Она также отметила, что ее отец потратил много времени на работа над «Капканом». Лишь в июне 2019 года спектакль собрали в черновом варианте.

Перед ней стояла непростая задача, ведь ранее она не брала на себя обязанности режиссера.

Премьера спектакля «Капкан» прошла 2 декабря.

Ранее Московскому театру «Ленком» присвоили имя режиссера Марка Захарова. Он работал в театре с 1973 года.