«Ленком» получил имя Марка Захарова

Московскому театру «Ленком» присвоено имя Марка Захарова. Знаменитый режиссер работал в театре с 1973 года.

«Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр „Ленком Марка Захарова“», — сообщили в пресс-службе театра.

Обращение о присвоении театру имени Марка Захарова подали столичным властям актеры «Ленкома».

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Накануне председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов рассказал ТАСС, что имя знаменитого режиссера может быть также присвоено Настасьинскому переулку, который расположен недалеко от театра.

Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он поставил множество спектаклей и фильмов. С 1973 года являлся главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола. Среди его работ спектакли «Юнона и Авось», «Поминальная молитва» и «Шут Балакирев». Он также снял несколько фильмов, в том числе такие советские хиты, как «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и «Формула любви».