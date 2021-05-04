Disney TV перестанет снимать фильмы по сценариям с белыми главными героями

На Disney TV решили отказаться от сериалов, где главные роли достались белым персонажам. Студия уже забраковала несколько «невероятных сценариев».

Председатель Disney Television Studios и ABC Entertainment Дана Уолден заявила, что некоторые шоу не запустили в производство из-за их несоответствия расовой политике компании. Ее слова привел The Hollywood Reporter.

«Впервые мы получили несколько невероятно хорошо написанных сценариев, которые не соответствовали нашим стандартам с точки зрения инклюзивности, и мы отказались от них. <…> Больше подобное не попадет в эфир, потому что это не то, чего хочет наша аудитория. Это не отражение нашей аудитории», — сказала Уолден на пресс-конференции.

Она добавила, что положительно смотрит на направление, в котором движется Disney TV. Ленты, в которых главные герои являются представителями европейской расы, зрители больше не увидят. Так компания намерена реализовывать идею искоренения неравенства и превосходства белых.

Студия Marvel опубликовала трейлер премьер 2021 года под общим названием «Встретимся в кино». Менее чем за сутки ролик набрал 3,6 миллионов просмотров.