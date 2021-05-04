Marvel призвала зрителей вернуться в кинотеатры. Компания впервые показала кадры фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

Студия Marvel опубликовала трейлер премьер этого года под общим названием «Встретимся в кино». Ролик менее чем за сутки набрал 3,6 миллионов просмотров. Помимо сцен из самых популярных блокбастеров и дат выхода новых фильмов, на видео попали кадры из фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек.

В подписи к видео сказано: «Мир меняется. Но кое-что не изменится никогда: мы все часть одной большой семьи».

В ролик вошли кадры из 10 запланированных премьер и названы даты выхода на экраны некоторых из них. Например, показ фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» стартует 17 февраля 2023 года. Новые «Стражи галактики» появятся 5 мая 2023-го. Сиквел «Черной пантеры» с подзаголовком «Ваканда навсегда» выйдет в прокат в июле 2022 года.

Как сообщает Reuters, студия Marvel Studios компании Walt Disney Co (DIS.N) призвала киноманов вернуться в кинотеатры, чтобы поддержать независимых операторов и крупные сети, включая AMC Entertainment (AMC.N), Cineworld Plc (CINE.L) и Cinemark Holdings Inc (CNK.N). Там надеются, что блокбастеры от Marvel и других кинокомпаний помогут восстановиться после ковидного кризиса.

Одновременно Disney и другие медиа-компании инвестируют миллиарды долларов в потоковые сервисы, чтобы конкурировать с Netflix Inc (NFLX.O). В частности, «Черную вдову» за 30 долларов в месяц можно будет увидеть на Disney + в день дебюта в кинотеатрах.

Студия Marvel снимает четвертый фильм про супергероя Тора под названием «Тор: Любовь и гром». Роль Зевса в нем сыграет актер Рассел Кроу. Съемки фильма уже начались в Австралии. Дата премьеры — неизвестна. В киноленте также снимутся Натали Портман, Крис Хемсворт и Кристиан Бейл.