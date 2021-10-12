Disney снимет фильм об Уолте Диснее

Студия Disney планирует выпустить биографический фильм о своем основателе — художнике-мультипликаторе Уолте Диснее. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Variety.

Картина расскажет историю жизни и успеха Диснея, а также об истории создания парка Диснейленд, открывшегося калифорнийском городе Анахайм в 1955 году. Строительством легендарного парка Дисней руководил лично.

Режиссером проекта станет Дэвид Гордон Грин, а сценаристом — Эван Спилиотопулос, известной по работе над фильмами «Красавица и чудовище» и «Белоснежка и Охотник—2». Фильм выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

Уолт Дисней — основателей студии и автор ее легендарных персонажей, таких как Микки Маус или Дональд Дак.

Ранее стало известно, что Disney судится с принадлежащей ей судией Marvel за эксклюзивные права на часть персонажей комиксов. Disney хочет оставить себе единоличные права на персонажей вселенной, таких как Железный человек, Человек-паук, доктор Стрендж, Сокол и другие.