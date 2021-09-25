Disney захотела эксклюзивные права на героев Marvel

Компания Marvel, которая принадлежит Disney, подала в суд, чтобы получить эксклюзивные права на своих героев. Такая информация есть в исках представителя компании Дэна Петрочелли.

Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Marvel судится с братом Стэна Ли и родственниками авторов комиксов Стива Дитко, Джина Колана и Дона Хека, которые имеют право претендовать на права. Disney хочет оставить себе единоличные права на персонажей вселенной, таких как Железный человек, Человек-паук, доктор Стрендж, Сокол и другие.

Также американский стриминговый сервис Netflix планирует приобрести авторские права на книги Роальда Даля. Автор прославился благодаря созданию детских книг.

Даль написал такие книги, как «Изумительный мистер Лис», «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Джеймс и гигантский персик» и другие. Студия планирует получить права на 20 произведений автора.

Сейчас права на экранизацию всех книг писателя принадлежат компании The Roald Dahl Story Company. Ей управляют наследники британского литератора.