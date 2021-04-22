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    22 апреля 2021, 12:02

    Disney отменила премьеру «Смерти на Ниле»

    Алена Макаренко

    Киностудия Disney отменила премьеры фантастического фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и «Смерти на Ниле» по мотивам детектива Агаты Кристи. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

    Кинокартины должны были выйти на больших экранах 10 и 16 декабря 2021 года. На какие даты перенесены премьеры, пока не известно.

    Передвижение сроков показов связано с обострением распространения коронавируса в США, написала ToDay News Ufa.

    Однако Disney выпустит релиз блокбастера «Чудо-женщина: 1984». В кинотеатрах его покажут 24 декабря 2021 года.

    Ранее Warner Bros. в Великобритании приостановила съемки нового, третьего, фильма о мире волшебников «Фантастические твари». Причина — возможное заражение части группы «южноафриканским» вариантом коронавируса. Имена заболевших не раскрывались.