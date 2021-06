Disney+ начал работу над сериалом-приквелом «Красавицы и чудовища»

Стриминговый сервис Disney+ запустил в разработку сериал, который расскажет предысторию «Красавицы и чудовища». Приквел будет посвящен приключениям Гастона, ЛеФу и его сводной сестры, сообщило издание Deadline.

Сериал под рабочим названием «Красота и лучшее» (Beauty and the Best) будет состоять из восьми эпизодов. На роль Гастона взяли Люка Эванса, известного по трилогии «Хоббит». ЛеФу сыграет Джо Гэд, снимавшийся в фильме «Джобс: Империя соблазна». А Тилли, сводную сестру ЛеФу, сыграет актриса Брианна Миддлтон. Первый эпизод снимет Лизль Томми, которая в 2016 году была номинирована на премию «Тони» за режиссуру спектакля «Затмение».

Автором музыки к сериалу станет Алан Менкен, который писал саундтреки к фильмам «Красавица и чудовище», выходившим в 1991-м и 2017 году.

Действие сериала будет разворачиваться задолго до романа Чудовища и Белль. Гастон, ЛеФу и Тилли должны узнать некие подробности о прошлом девушки и вместе отправиться в путешествие.

О том, что Disney+ готовится к выпуску сериала-приквела, стало известно еще весной 2020 года.