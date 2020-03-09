Disney снимет сериал-приквел «Красавицы и чудовища»

Студия Disney снимет многосерийный сериал-приквел фильма «Красавица и чудовище». Проект находится на ранней стадии разработки.

К своим ролям вернутся голливудские актеры Люк Эванс и Джош Гад, сообщило издание The Hollywood Reporter. В оригинальной ленте они сыграли Гастона и Лефу.

Появятся ли в новом проекте других актеры «Красавицы и чудовища», такие как Эмма Уотсон и Дэн Стивенс (Белль и принц «Чудовище» Адам соответственно), еще не известно. Официального названия у шоу пока нет, уточняется в материале.

Сценаристом сериала выступят Адам Хоровиц, Эдвард Китсис («Однажды в сказке») и сам Гад. Кроме того, последний будет и шоураннером проекта.

По данным издания, пока студия намерена отснять мини-сериал на шесть эпизодов — для своего стримингового сервиса Disney+.

Последняя версия сказки вышла в 2017 году. Бюджет картины составил 160-255 миллионов долларов. В мировом прокате фильм заработал более 1 263 000 000 долларов.

В начале марта стало известно, что капитан Джек Воробей может снова появиться на широком экране. Отчаянного флибустьера сыграет Джонни Депп в шестой части «Пиратов Карибского моря». Однако, если актер и вернется во франшизу, то, скорее всего, его персонаж будет больше вспомогательным. Ведущую роль отдадут женщине-пирату.