Disney начал работать над третьим «Дэдпулом»

Сценарий для новой части супергеройского фильма готовят Лиззи и Венди Молинье — авторы мультсериала «Закусочная Боба». В аккаунте «Дэдпула» это косвенно подтвердили — там появилась картинка с Бобом, за спиной у которого видны клинки — такие же, как у Дэдпула.

Сценаристов, по данным Deadline, совместно выбирали представители студии Marvel и Райан Рейнольдс.

Первые два фильма о Дэдпуле выпустила 20th Century Fox. В 2019 году студия вошла в состав Disney. Фильмы о чудаковатом супергерое собрали в прокате больше 1,5 миллиарда долларов. Работа над третьей частью находится на ранней стадии, она началась в октябре или ноябре 2020 года. Когда планируется выход фильма, пока неизвестно.

В конце 2019 года Рейнольдс то ли в шутку, то ли всерьез говорил, что уже работает над третьим «Дэдпулом» вместе со всей командой Marvel.