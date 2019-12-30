Райан Рейнольдс начал съемки «Дэдпула-3» и намекнул на «встречу» с Мстителями

Канадский актер Райан Рейнольдс подтвердил, что выход третьего фильма про надоедливого наемника состоится. Фанаты уверены, что в нем Дэдпул встретится и с другими героями киновселенной. Об этом Рейнольдс сообщил на ток-шоу Келли и Райана.

Актер поделился новостью о том, что работает над картиной вместе со всей командой. Многие расценили это как намек на то, что в фильме главный герой встретится с другими мстителями.

«Мы работаем над ним прямо сейчас вместе со всей командой. Мы теперь в Marvel Studios, которая внезапно стала похожа на высшую лигу. Это какое-то безумие. Так что да, мы работаем над фильмом», — рассказал он.

Слухи о выходе третьей части серии долгое время не были подтверждены — сценаристы первых частей Пол Верник и Ретт Риз рассказывали о том, что ожидали окончательного решения от студии Marvel.