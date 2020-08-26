facebook_pixel
    26 августа 2020, 00:47

    Директор Корчевникова опроверг сообщения о глухоте артиста

    Кирилл Фролов

    Актер и телеведущий Борис Корчевников не страдает глухотой, заявил его концертный директор Табриз Шахиди. Ранее одна из участниц программы «Судьба человека» рассказывала, что Корчевников старается прочесть ответы собеседника по губам.
    Директор Корчевникова опроверг сообщения о глухоте артиста

    В 2015 году шоумен перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв. В своей программе «Судьба человека» он рассказал о длительном курсе лечения, из-за которого набрал лишний вес.

    «Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо» — заявил 5-tv.ru Шахиди.

    Корчевников — известный тележурналист, с начала 2000-х работавший репортером на НТВ, в том числе в проектах Леонида Парфенова. Также он снимался в популярном сериале «Кадетство». С 2008 по 2013 год — один из топ-менеджеров и ведущий канала СТС, позднее — автор и ведущий проекта «Судьба человека» и других программ на «России 1». С 2017 года — генеральный директор православного телеканала «Спас». С лета 2019 года — член Общественной палаты России.

    Новости SMI.FM