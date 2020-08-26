Директор Корчевникова опроверг сообщения о глухоте артиста

В 2015 году шоумен перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв. В своей программе «Судьба человека» он рассказал о длительном курсе лечения, из-за которого набрал лишний вес.

«Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо» — заявил 5-tv.ru Шахиди.

Корчевников — известный тележурналист, с начала 2000-х работавший репортером на НТВ, в том числе в проектах Леонида Парфенова. Также он снимался в популярном сериале «Кадетство». С 2008 по 2013 год — один из топ-менеджеров и ведущий канала СТС, позднее — автор и ведущий проекта «Судьба человека» и других программ на «России 1». С 2017 года — генеральный директор православного телеканала «Спас». С лета 2019 года — член Общественной палаты России.