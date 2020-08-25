Телеведущий Борис Корчевников теряет слух, пишут СМИ. Опухоль мозга вернулась?
Об этом она рассказала Sobesednik.ru. Она отметила, что слышала, как сотрудники программы предупреждали героев о состоянии Бориса. Они пояснили, что ведущий плохо слышит и призвали быть готовыми к тому, что некоторые дубли нужно будет делать дополнительно.
Зрительница рассказала, что вести диалог с героем программы Корчевникову удается через планшет, который лежит у него на столе.
«Не для декорации: на экране „бежит“ текст с вопросами к герою. В тот момент, когда нужно задать новый вопрос или уточнить какой-то момент в связи с тем, что только что рассказал герой программы, редакторы тут же пишут Борису об этом», — пояснила она.
В 2015 году Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. До этого у него тоже были проблемы со слухом — все началось с легкого шума в ухе. Сперва он его проигнорировал, но затем обратился к врачам.
Врач высшей категории, нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, что нарушения слуха после операции могут говорить о возвращении опухоли.
«Ситуация, когда у человека после перенесенной операции по удалению опухоли в головном мозге садится слух, может говорить о рецидиве», — подчеркнул врач.
Однако от отметил, что точный диагноз можно поставить только на основе результатов анализов и МРТ. Рецидив не единственная причина, которая могла вызвать потерю слуха. По словам Тома, она может быть связана со спаечными процессами — нерв оказался задействован в рубце. В таком случае слух пропадает постепенно, этот процесс может растянуться более чем на год. Если это действительно так, нужно освободить нерв от спаек, и тогда слух вернется. Чтобы сделать это, существуют различные электростимуляционные методы. Однако сперва необходимо убедиться, что у пациента нет рецидива заболевания.