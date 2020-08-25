Телеведущий Борис Корчевников теряет слух, пишут СМИ. Опухоль мозга вернулась?

Одна из зрительниц, которая участвовала в съемках программы «Судьба человека», рассказала, что ее ведущий Борис Корчевников ничего не слышит. По словам женщины, редакторы отправляют ему на планшет вопросы, которые он должен задать гостю. Ответы собеседника Корчевников старается прочесть по губам.

Об этом она рассказала Sobesednik.ru. Она отметила, что слышала, как сотрудники программы предупреждали героев о состоянии Бориса. Они пояснили, что ведущий плохо слышит и призвали быть готовыми к тому, что некоторые дубли нужно будет делать дополнительно.

Зрительница рассказала, что вести диалог с героем программы Корчевникову удается через планшет, который лежит у него на столе.

«Не для декорации: на экране „бежит“ текст с вопросами к герою. В тот момент, когда нужно задать новый вопрос или уточнить какой-то момент в связи с тем, что только что рассказал герой программы, редакторы тут же пишут Борису об этом», — пояснила она.

В 2015 году Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. До этого у него тоже были проблемы со слухом — все началось с легкого шума в ухе. Сперва он его проигнорировал, но затем обратился к врачам.

Врач высшей категории, нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, что нарушения слуха после операции могут говорить о возвращении опухоли.

«Ситуация, когда у человека после перенесенной операции по удалению опухоли в головном мозге садится слух, может говорить о рецидиве», — подчеркнул врач.

Однако от отметил, что точный диагноз можно поставить только на основе результатов анализов и МРТ. Рецидив не единственная причина, которая могла вызвать потерю слуха. По словам Тома, она может быть связана со спаечными процессами — нерв оказался задействован в рубце. В таком случае слух пропадает постепенно, этот процесс может растянуться более чем на год. Если это действительно так, нужно освободить нерв от спаек, и тогда слух вернется. Чтобы сделать это, существуют различные электростимуляционные методы. Однако сперва необходимо убедиться, что у пациента нет рецидива заболевания.