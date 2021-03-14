Диджей из Казахстана Imanbek получил премию «Грэмми»

Диджей из Казахстана 20-летний Imanbek (Иманбек Зейкенов) получил от Национальной академии искусства и науки звукозаписи США премию «Грэмми» в категории «Лучший ремикс» за работу на сингл «Roses» исполнителя SAINt JHN.

Оригинал Roses (SAINt JHN) появился в 2016 году, ремикс был записан в 2019.

Трансляция церемонии ведется на YouTube, ее смотрит более миллиона зрителей. Соперниками Иманбека были исполнители Rac, Morgan Page, Louie Vega и Bazzi vs. Haywyre.

Диджей поблагодарил в прямом эфире своих родителей.

«Спасибо моей команде и лейблу Effective Records. Спасибо моему менеджеру Кириллу. Спасибо, Грэмми», — сказал он.

Ранее сообщалось, что канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) решил бойкотировать премию «Грэмми» так как в этом году не удостоился ни одной номинации.