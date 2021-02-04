Дебютный фильм певицы Sia раскритиковали за изображение аутизма. Все из-за «кривляний» актрисы

Картина рассказывает о девушке Зу, которая становится опекуном своей сводной сестры с аутизмом Мьюзик. Вместе сестры проходят через множество проблем, как это бывает в обычной жизни. Вся картина перемежается постановками, которые написала Sia.

Скандал вокруг фильма начался после появления трейлера в начале января, когда выяснилось, что на роль аутичного подростка певица выбрала Мэдди Зиглер. Девушка постоянно снималась в ее клипах, и никаким заболеванием она не страдает.

Siа жестко раскритиковали за то, что она не пригласила на роль настоящего аутиста, а пользуется «кривляниями» своей подопечной. Сама певица призналась, что сначала пыталась работать с девочкой с аутизмом, но это оказалось очень сложно. В результате она пригласила Зиглер.

После премьеры фильма выяснилось, что часть сцен, которые показаны, не могут применяться к аутистам. В одном из музыкальных номеров друг Зу Эббо несет Мьюзик через плечо. В обычной жизни это может привести к серьезному посттравматическому расстройству. Еще одним моментом стало удержание девушки на животе — такая позиция вызывает у аутистов удушье.

На своей странице в Twitter (на момент написания материала певица удалила свой профиль из социальной сети) Siа принесла извинения.

Она пообещала, что перед фильмом будет появляться предупреждение, что авторы ни в коей мере не оправдывают и не рекомендуют удерживать людей с аутизмом. После она добавила, что намерена провести новый монтаж фильма, чтобы полностью удалить спорные сцены.

«Я послушала не тех людей. Это моя ответственность. Мое исследование оказалось недостаточно тщательным, недостаточно широким», — написала певица.

На этой неделе стало известно, что фильм «Мьюзик» стал номинантом в двух номинациях премии «Золотой глобус». Картина попала в шорт-лист как «Лучший мюзикл или комедия», а сыгравшая Зу Кейт Хадсон претендует на премию как лучшая актриса мюзикла или комедии. Премьера фильма в России прошла в четверг, 4 февраля.