Дату премьеры второго сезона сериала The Last of Us перенесли на 2025 год

HBO: продолжение сериала The Last of Us перенесли на 2025 год из-за бастующих сценаристов

Продолжения сериалов The Last of Us («Один из нас») и The White Lotus («Белый лотос») перенесли на 2025 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов. Об этом в интервью изданию Deadline сообщила заместитель генерального директора кабельного телеканала HBO Франческа Орси.