Культура 27 мая 2023, 20:31 Дату премьеры второго сезона сериала The Last of Us перенесли на 2025 год HBO: продолжение сериала The Last of Us перенесли на 2025 год из-за бастующих сценаристов HBO

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Продолжения сериалов The Last of Us («Один из нас») и The White Lotus («Белый лотос») перенесли на 2025 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов. Об этом в интервью изданию Deadline сообщила заместитель генерального директора кабельного телеканала HBO Франческа Орси.

Она подчеркнула, что это предварительное решение и его, возможно, поменяют, если гильдия сценаристов согласится на предложения продюсеров.

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«На данный момент мы понимаем, что подготовка шоу, которые мы показываем, остановилась и мы можем не успеть. Если забастовка продлится от шести до девяти месяцев, то график выхода сериалов перенесут на 2025 год», — заявила Орси.

Представитель HBO добавила, что второй сезон «Дома драконов» продолжают снимать в Великобритании по уже готовым сценариям. Но работу над еще одним сиквелом по литературной серии «Песнь льда и пламени» под названием «Рыцарь семи королевств» остановили из-за протестов сценаристов.

Сценаристы Голливуда вышли на самую масштабную забастовку за последние 15 лет. Они потребовали пересмотра размеров гонорара и условий работы со стриминговыми сервисами.

Работой над сериалом «Один из нас» занимался сценарист Крэйг Мазин, который присоединился к масштабной протестной акции своих коллег.

В результате продюсеры для прослушивания актеров для нового сезона использовали реплики героев из компьютерной игры, ставшей основой для сериала.