Чулпан Хаматова рассказала об альтернативном финале сериала «Зулейха открывает глаза»

«Мы должны были вдвоем сойти с этого поезда. Но что-то пошло не так. А людям не хватило…» — рассказала актриса.

Она и ее коллега Евгений Морозов, который также участвовал в эфире, уверены, что главные герои сериала будут вместе.

Ранее Хаматова рассказала, что после выхода сериала на нее обрушился шквал критики. Актриса написала в Instagram, что после первых серий началась волна негатива в соцсетях. Пользователи шлют ей много проклятий. Она была удивлена, что помимо «ожидаемых проклятий со стороны радикально настроенной части татарского общества», «добавилась еще и претензия на тему осквернения нашей истории». Она считала, что зрителям наоборот покажется период истории, изображенный в сериале, недостаточно жестким. Для Хаматовой стало открытием, что многие из них думают об этом времени иначе.