Чулпан Хаматову захейтили за роль в сериале «Зулейха открывает глаза». Книга такой реакции не вызвала

На днях «Россия 1» начала показывать сериал «Зулейха открывает глаза». Он снят по одноименной книге российской писательницы Гузель Яхиной. Главную роль сыграла актриса и общественный деятель Чулман Хаматова. В результате показа первых серий на актрису обрушился шкал критики.

Сюжет сериала рассказывает о крестьянке. В ходе раскулачивания у нее убивают мужа, а саму отправляют в ссылку в Сибирь.

Хаматова рассказала подписчикам ее благотворительного фонда в Instagram, что после первых серий началась волна негатива в соцсетях. Пользователи шлют ей много проклятий.

Помимо «ожидаемых проклятий со стороны радикально настроенной части татарского общества», актриса была удивлена, что «добавилась еще и претензия на тему осквернения нашей истории».

Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России Хаматова в беседе с телеканалом «Дождь»

Сама Хаматова негативно относится к попыткам «лакировать» российскую историю. Актриса отметила, что действия властей в те времена для нее равны убийству. Это огромное преступление против своего же народа.

Она считала, что зрителям наоборот покажется период истории, изображенный в сериале, недостаточно жестким. Для нее стало открытием, что многие из них думают об этом времени иначе.

Кадры со съемок. Источник: РИА «Новости»

Режиссер картины Егор Анашкин заявил Ura.ru, что критика во многом не обоснована.

«Меня бесконечно удивляют люди, которые лучше всех на свете знают, как это „не так“, что все показано не так, как им кажется. А нам кажется это именно так», — рассказал он.

Он отметил, что при съемках сериала сотрудники консультировались с историками, музейными работниками, директорами музеев. Все было под их «чутким» контролем.

Ранее автор книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина рассказала, что ее не удивила неоднозначная реакция на сериал. Она напомнила, что «книга тоже вызвала очень неоднозначную реакцию, особенно в Татарстане».