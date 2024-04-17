Культура 17 апреля 2024, 12:18 «Чуда не произойдет». Санаева предрекла провал ремейку фильма «Приключения Буратино» Актриса Санаева заявила, что ремейк на «Приключения Буратино» будет провальным РИА «Новости»

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Ремейк советского фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» обречен на провал. Таким мнением поделилась в беседе с «Абзацем» народная артистка России, исполнительница роли лисы Алисы в сказке про золотой ключик Елена Санаева.

«Мы знаем примеры того, как делали ремейки других фильмов. Ничего никогда не получалось. Это как первая любовь — случается только один раз. На нашей картине выросло три поколения. Где такие поэты-песенники, как [Булат] Окуджава и [Юрий] Энтин? Где такой композитор, как [Алексей] Рыбников? Или авторы будут брать ту же музыку?» — сказала она.

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По словам артистки, у нынешних актеров зачастую плохая дикция, так как они обучаются платно в частных школах. По этой причине хорошей картины не получится, считает Санаева.

«Потуги понятны, но чуда не произойдет. Это смешно», — пояснила она.

Актриса добавила, что сейчас режиссеры занимаются ремейками, так как сами не могут придумать ничего уникального. Новый фильм вряд ли заинтересует публику, предположила она.

Режиссер Игорь Волошин планирует снять сказку «Буратино» — ремейк «Золотого ключика» писателя Алексея Толстого. На роль Карабаса-Барабаса он позвал Федора Бондарчука, а кота Базилио сыграет Александр Петров.