Актер Олег Басилашвили прокомментировал создание нового фильма о Чебурашке. Он уточнил, что не знает точно, что из этого выйдет. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам актера, пока нельзя сказать, будет ли фильм иметь успех. Он добавил, новый проект вполне может вытеснить оригинальный мультфильм, если получится лучше.

«Вы знаете, я не могу ответить на вопрос о том, правильно создатели делают фильм о нем или нет. Что будет лучше и интереснее — то и останется. Пусть делают. Получится — и хорошо, а не получится — канет в бесконечность», — заключил он.

«Союзмульфильм» снимет о Чебурашке полнометражное кино. Чебурашка все еще остается предметом спора с Японией по правам на этот образ. За японской стороной по-прежнему остаются права на Чебурашку в Японии и часть международных прав на Чебурашку 50-летней давности. Но все права на Чебурашку в России и странах СНГ «Союзмультфильм» себе уже вернул.

Сейчас Чебурашка обретает новую жизнь. Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева напомнила, что год назад вышел эпизод «Чебурашка. Возвращение домой». Она объяснила, что это новый персонаж, и все международные права на него только у «Союзмультфильма». И киностудия готовится снять полнометражную ленту.