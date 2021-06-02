«Союзмультфильм» снимет полнометражного «Чебурашку»

Чебурашка вернется на экраны в России — о нем снимут полнометражную ленту. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Чебурашка все еще остается предметом спора с Японией по правам на этот образ. За японской стороной по-прежнему остаются права на Чебурашку в Японии и часть международных прав на Чебурашку 50-летней давности. Но все права на Чебурашку в России и странах СНГ «Союзмультфильм» себе уже вернул.

Сейчас Чебурашка обретает новую жизнь. Глава «Союзмультфильма» напомнила, что год назад вышел эпизод «Чебурашка. Возвращение домой». Слащева объяснила, что это новый персонаж, и все международные права на него только у «Союзмультфильма». И киностудия готовится снять полнометражную ленту.

«Мы совместно с компанией Yellow, Black and White работаем над созданием полного метра про Чебурашку, где в мире людей будет жить персонаж, там он будет живой и, соответственно, там он будет совершенно другой. Каждая перерисовка Чебурашки при сохранении общего ми-ми-мишного вида — больших ушей, глаз и трогательности его взгляда — все равно это каждый раз создается новый персонаж, и мы по-новому его регистрируем», — сообщила Слащева.

Киностудия все же надеется, что спор с Японией будет урегулирован. Хотя права на этот образ у японской стороны истекают через 1,5 года, «Союзмультфильм» надеется, что этот вопрос будет решен раньше.

«Мы надеемся раньше этот вопрос решить — оставить им Японию, а все остальные территории вернуть себе и пересмотреть финансовые условия, которые для нас очень невыгодны», — рассказала она.

Права на образ Чебурашки были переданы японцам 16 лет назад. Япония получила права на использование его образа во всех странах, кроме бывших республик СССР.

Глава «Союзмультфильма» ранее рассказала, что у нынешнего поколения детей мультфильмы из «Золотой коллекции» не пользуются такой популярностью, как современные.