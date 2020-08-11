Черная радуга появилась в Екатеринбурге в ответ на «цензуру ЛГБТ»

На фестивале уличного искусства «Карт-бланш» воронежский художник Миша Гудвин с помощью кодовых обозначений цветов нарисовал на улице Сони Морозовой, радугу. Изображение, по его словам, содержит два смысла.

В паблике фестиваля он рассказал, что нарисовал радугу с помощью кодовых обозначений цветов в «Фотошопе» и других редакторах. Художник уточнил, что хотел показать, как можно интерпретировать привычные краски через цифровизацию.

В работе есть и второй смысл, отсылка к социальной повестке. Радуга ассоциируется с шестицветным флагом ЛГБТ-сообщества и художник хотел подчеркнуть его необоснованную табуированность.

«С годами табу только усиливается, вводится запрет на пропаганду ЛГБТ, вносятся поправки в конституцию, касающиеся брака, и такая политика будто бы накладывает запрет на сами цвета, что порой приводит к абсурду», — заявил Миша Гудвин.

В конце июля главе Союза женщин России Екатерина Лахова усмотрела в разноцветной упаковке мороженого «Радуга» пропаганду идеологии секс-меньшинств.