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    11 августа 2020, 02:30

    Черная радуга появилась в Екатеринбурге в ответ на «цензуру ЛГБТ»

    Анастасия Кукова

    На фестивале уличного искусства «Карт-бланш» воронежский художник Миша Гудвин с помощью кодовых обозначений цветов нарисовал на улице Сони Морозовой, радугу. Изображение, по его словам, содержит два смысла.
    Черная радуга появилась в Екатеринбурге в ответ на «цензуру ЛГБТ»

    В паблике фестиваля он рассказал, что нарисовал радугу с помощью кодовых обозначений цветов в «Фотошопе» и других редакторах. Художник уточнил, что хотел показать, как можно интерпретировать привычные краски через цифровизацию.

    В работе есть и второй смысл, отсылка к социальной повестке. Радуга ассоциируется с шестицветным флагом ЛГБТ-сообщества и художник хотел подчеркнуть его необоснованную табуированность.

    «С годами табу только усиливается, вводится запрет на пропаганду ЛГБТ, вносятся поправки в конституцию, касающиеся брака, и такая политика будто бы накладывает запрет на сами цвета, что порой приводит к абсурду», — заявил Миша Гудвин.

    В конце июля главе Союза женщин России Екатерина Лахова усмотрела в разноцветной упаковке мороженого «Радуга» пропаганду идеологии секс-меньшинств.

    Новости SMI.FM