Производитель заявил, что может прекратить выпускать мороженое «Радуга» после ЛГБТ-критики Лаховой

Мороженое «Радуга» не пропагандирует ЛГБТ-сообщество только потому, что оно цвета радуги. Компания-производитель пропагандирует традиционные семейные ценности. Но в случае, если разноцветное мороженое кого-то задевает, его могут прекратить производить. Об этом «360» заявил вице-президент ООО «Чистая линия» Армен Бениаминов.

«Мы ни коем образом не пропагандируем флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал он.

Тем более на ЛГБТ-флаге числится шесть цветов, а на их мороженом — только четыре цвета.

Бениаминов не понимает, почему подобные ассоциации пришли в голову главе Союза женщин России Екатерине Лаховой. «Вопрос, скорее всего, к ней», — добавил глава компании.

У него радуга ассоциируется с теплым настроением, радостью, солнцем после дождя, замечательным природным явлением, которое все мы знаем еще с детства из самых красивых мультиков. Мороженое несет радость детям.

Это красиво, это замечательно. Почему его закрывать, я не понимаю Армен Бениаминов вице-президент ООО «Чистая линия».

«Мороженое „Радуга“ — это уникальное технологическое ноу-хау наших инженеров. На сегодняшний день ни одна компания — производитель мороженого в мире не умеет производить мороженое „Радуга“ так же, как и мы», — пояснил Бениаминов.

В России много детских садиков, которые называются «Радугой», выпускаются также карандаши и фломастеры под таким называнием.

«На мой взгляд, это недоразумение, о котором будет принято соответствующее решение», — заявил собеседник «360».

Вместе с тем официально заявляю, что наша компания законопослушная. Если вдруг будет принято решение о прекращении, мы, конечно же, прекратим производство этого бренда Армен Бениаминов вице-президент ООО «Чистая линия».

ООО «Чистая линия» выступает за традиционные семейные отношения, добавил вице-президент.

Ранее Лахова посчитала, что реклама этого мороженого пусть и косвенно, но все-таки заставляет привыкать детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался на американском посольстве. Она попросила, чтобы этими радугами занялся Роскомнадзор.

Лахова не расстроилась комментариями, которые появились в Сети после ее слов о связи мороженого «Радуга» с гей-пропагандой, писало РИА ФАН.