Производитель заявил, что может прекратить выпускать мороженое «Радуга» после ЛГБТ-критики Лаховой
«Мы ни коем образом не пропагандируем флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал он.
Тем более на ЛГБТ-флаге числится шесть цветов, а на их мороженом — только четыре цвета.
Бениаминов не понимает, почему подобные ассоциации пришли в голову главе Союза женщин России Екатерине Лаховой. «Вопрос, скорее всего, к ней», — добавил глава компании.
У него радуга ассоциируется с теплым настроением, радостью, солнцем после дождя, замечательным природным явлением, которое все мы знаем еще с детства из самых красивых мультиков. Мороженое несет радость детям.
Это красиво, это замечательно. Почему его закрывать, я не понимаюАрмен Бениаминоввице-президент ООО «Чистая линия».
«Мороженое „Радуга“ — это уникальное технологическое ноу-хау наших инженеров. На сегодняшний день ни одна компания — производитель мороженого в мире не умеет производить мороженое „Радуга“ так же, как и мы», — пояснил Бениаминов.
В России много детских садиков, которые называются «Радугой», выпускаются также карандаши и фломастеры под таким называнием.
«На мой взгляд, это недоразумение, о котором будет принято соответствующее решение», — заявил собеседник «360».
Вместе с тем официально заявляю, что наша компания законопослушная. Если вдруг будет принято решение о прекращении, мы, конечно же, прекратим производство этого брендаАрмен Бениаминоввице-президент ООО «Чистая линия».
ООО «Чистая линия» выступает за традиционные семейные отношения, добавил вице-президент.
Ранее Лахова посчитала, что реклама этого мороженого пусть и косвенно, но все-таки заставляет привыкать детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался на американском посольстве. Она попросила, чтобы этими радугами занялся Роскомнадзор.
Лахова не расстроилась комментариями, которые появились в Сети после ее слов о связи мороженого «Радуга» с гей-пропагандой, писало РИА ФАН.