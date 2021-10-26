Студия Legendary подтвердила начало съемок второй части «Дюны»

Фильм режиссера Дени Вильнева «Дюна» получит продолжение. Начало работы над второй часть картины подтвердила студия Legendary. Оценить ленту можно будет в 2023 году.

«Это только начало… Спасибо тем, кто уже посмотрел „Дюну“ и тем, кто собирается это сделать в ближайшие дни и недели. Мы рады продолжить путешествие!» — написала пресс-служба студии в Twitter.

Ранее Вильнев уже заявлял, что начал работать над сценарием второй части фильма. Он отмечал, что готов приступить к съемкам ленты в 2022 году. Продолжение истории планируют выпустить на широкий экран 20 октября 2023 года. Причем фильм решили не показывать на стриминговом сервисе HBO Max, а сразу запустить в кинотеатрах.

Премьера «Дюны» в России состоялась 16 сентября. Фильм стал экранизацией одноименной книги писателя Фрэнка Герберта. В международном прокате лента собрала 220 миллионов долларов.

В начале октября журналисты сообщили, что жена режиссера Таня Лапойнт написала книгу о съемках «Дюны». В свою работу она добавила интервью с актерами, фотографии со съемочной площадки и раскадровки.