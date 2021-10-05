Жена режиссера «Дюны» написала книгу о съемках фильма

Жена режиссера Дени Вильнева Таня Лапойнт написала книгу о съемках фильма «Дюна». Она включила в нее интервью с Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком, Джейсоном Момоа и остальными героями киноленты. Об этом рассказало ИА Nation News.

Читали смогут узнать, как долго Дени Вильнев пытался экранизировать «Дюну», а также прочувствовать эмоции от съемок у главных героев. Предисловие к книге написал сам режиссер. Также в издание включены фотографии со съемочной площадки, концепт-арты и раскадровки.

Книга о съемках экранизации научной фантастики в скором времени должна появиться на русском языке.

Премьера фильма в России состоялась 16 сентября. В основе «Дюны» — одноименная книга писателя Фрэнка Герберта. Киноленте удалось собрать в российский кинотеатрах более одного миллиарда рублей.