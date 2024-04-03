Культура 03 апреля 2024, 18:08 Бутина рассказала, кто придумал название для шоу «Куклы наследников Тутти» Бутина рассказала, что название для шоу «Куклы наследников Тутти» придумал Эрнст РИА «Новости»

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Ведущая политического ток-шоу «Куклы наследников Тутти» на Первом канале и член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина сообщила, что название для ее программы придумал генеральный директор канала Константин Эрнст. Она рассказала об этом в интервью блогеру Вячеславу Манучарову на YouTube-канале.

По ее словам, предполагалось, что ток-шоу «Куклы наследников Тутти» будет вести дуэт из мужчины и женщины. Однако Эрнст остановил свой выбор на Бутиной как на единственной ведущей.

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«У нас нет ни одной передачи на телевидении российском, чтобы политическое шоу вела женщина молодая, одна. Так не бывает. Но, видимо, Эрнст в меня поверил», — отметила она.

Бутина рассказала о помощи осужденному во Франции болельщику «Спартака» Павлу Косову. По ее словам, дело было политическим. Обвинение потребовало для каждого из задержанных россиян по 15 лет тюрьмы.